Barça : le mystérieux message de Memphis Depay

Alors qu’il pourrait quitter Barcelone cet été, l’attaquant hollandais Memphis Depay a publié mercredi sur son compte Twitter un mystérieux message. Le Néerlandais de 28 ans a évoqué dans son tweet « des tactiques » qui ont été montées contre lui et a expliqué qu’il avait toujours été différent des autres car il voulait vivre libre.

«Je vois comment certaines tactiques ont été jouées autour de moi en tant que joueur de football. Tout va bien, Dieu aime ça chez moi... c'est pourquoi je suis favorisé. Toute ma vie, je n'étais pas assez bon, je ne m'appliquais pas aux looks standards et je n'avais pas le bon comportement. C'est ce qui arrive quand tu vis librement », a écrit l’international hollandais (80 sélections, 42 buts) sur son compte Twitter. La saison dernière, Memphis Depay avait disputé 38 matches avec le Barça, inscrit 13 buts et délivré deux passes décisives.

I see how certain tactics been played around me as a football player.

It’s all good, God like this about me.. that’s why im favored.

My whole life i wasn’t good enough, didn’t apply to the standard looks and didn’t have the right behavior

That’s what happens when you live freely