Les notes de la saison des joueurs du Real Madrid

La saison 2019-2020 si particulière s'est donc achevée hier soir en Espagne par le titre de champion obtenu par le Real Madrid, à la faveur d'une victoire face à Villarreal (2-1). Deuxième derrière le FC Barcelone avant l'arrêt momentané du football suite à la crise sanitaire, le club madrilène a enchaîné dix victoires consécutives pour prendre les devants et arracher le titre aux Blaugranas. Les hommes clés de cette aventure ? Pour le journal Marca, qui a noté tous les joueurs présents dans l'effectif cette saison, il s'agit de Sergio Ramos, Karim Benzema, Casemiro et Thibaut Courtois. Ces quatre-là récoltent un 10 sur 10. « Le joueur de la Liga. Des buts et du football au service de l'équipe. Dans le meilleur moment de sa carrière », écrit le journal au sujet de l'attaquant français.

Raphaêl Varane est noté 9, le seul accordé par Marca. « Révélation de la saison », Federico Valverde a droit à un 8. Les autres bons élèves sont Ferland Mendy, Rodrygo, Vinicius Junior, Asensio, Modric, Kroos et Carvajal, avec un 7 sur 10. Les cancres ? Evidemment James Rodriguez et Gareth Bale, qui sont affublés d'un triste 1. « Il ne s’entend pas avec Zidane et il s’est effacé (de lui-même) dans le sprint final », juge Marca pour le Colombien. Bale n'est pas épargné. « Il a terminé la saison en étant presque en vacances. Zidane ne compte pas sur lui et le Gallois le prend maintenant à la rigolade.» À noter que le gardien français Alphonse Areola est noté 6, avec ce commentaire : « il a accompli son rôle de doublure ». Petite mention spéciale pour Luka Jovic, peu convaincant (il récolte un 3), qui est résumé de la sorte : « peu de minutes, peu de buts mais beaucoup de problèmes. »