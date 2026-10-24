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Serie A

L’AC Milan perd Rabiot et Moreira sur blessure

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Adrien Rabiot @Maxppp
Udinese Milan

Très mauvaise nouvelle pour l’AC Milan. Alors que les Rossoneri s’apprêtent à affronter l’Udinese, le club lombard devra composer avec trois absences de taille. Adrien Rabiot, Diego Moreira et Mario Gila n’ont pas été convoqués pour cette rencontre, privant ainsi les Milanais de trois titulaires habituels. Un véritable casse-tête pour le staff technique, contraint de revoir ses plans à l’approche de ce rendez-vous de Serie A.

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Dans le détail du communiqué du club milanais, Adrien Rabiot souffre d’une fatigue musculaire au mollet droit, tandis que Diego Moreira ressent une gêne à l’arrière de la cuisse gauche. De son côté, Mario Gila est victime d’une inflammation à la cheville gauche provoquée par une surcharge. Trois pépins physiques qui tombent au plus mauvais moment pour l’AC Milan, désormais obligé de trouver des solutions pour compenser ces absences importantes face à l’Udinese.

Pub. le - MAJ le
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