Ballon d’Or : Samuel Eto’o tranche entre Lamine Yamal et Kylian Mbappé

« À chaque fois que je vais en Afrique, je suis toujours extrêmement bien reçu. Je n’ai jamais coupé le lien. Je ressens l’amour des gens, et c’est vraiment gratifiant de sentir le soutien de tout un continent. Je les remercie pour tout, et j’espère pouvoir repartir avec le Ballon d’or pour, d’une manière ou d’une autre, le leur dédicacer. » Il y a quelques jours, Kylian Mbappé déclarait ceci dans un entretien accordé à RFI. Une manière pour le Bondynois, qui a des origines camerounaises et algériennes, de rappeler aux votants africains qu’il est également lié au continent malgré ses quelques apparitions en Afrique. Pourtant, certaines légendes africaines ne militent pas pour lui.

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Nom le plus notable de l’histoire du football au Cameroun, Samuel Eto’o s’est livré ce vendredi sur la course au Ballon d’Or. De son plein gré, l’ancien du Barça a décidé de faire un post pour soutenir officiellement la candidature de Lamine Yamal à travers un post très élogieux envers le prodige de 19 ans : « Ballon d’or de nos cœurs. Génie, audacieux, talentueux… Bonne chance dans cette course pour le Ballon d’Or. Mais quel que soit le verdict, il y a une chose qui est déjà sûre : tout comme Ousmane, tu es déjà le Ballon d’Or de nos cœurs. Continue à nous faire rêver. » Les origines camerounaises de Mbappé ne lui auront pas permis d’avoir le vote du cœur de l’ancien attaquant de 45 ans.