L’OM peut avoir de gros regrets pour Adrien Rabiot

Cette saison, rien n’est épargné à l’Olympique de Marseille. Le dernier épisode de cette saga explosive s’est achevé samedi soir avec une sortie coup de poing de Medhi Benatia, qui a pointé du doigt l’attitude des joueurs lors du choc très important face au FC Lorient (défaite 2 à 0). La Bretagne ne réussit décidément pas très bien aux Olympiens cette saison. C’est là-bas qu’a eu lieu le premier tournant de l’année avec la célèbre bagarre entre Jonathan Rowe et Adrien Rabiot dans les vestiaires après le revers 1 à 0 face au Stade Rennais le 15 août dernier. On a plus revu les deux joueurs sous le maillot marseillais. Pour l’Anglais, qui a rejoint Bologne, ce n’était pas vraiment une surprise. Son départ était dans les tuyaux bien avant cette rixe. Pour le Français, cela a été un peu plus étonnant.

La suite après cette publicité

Rabiot continue de briller en Italie

Arrivé libre à Marseille en septembre 2024 après son départ libre de la Juventus, l’ancien joueur du PSG s’est totalement lancé dans le projet. Joueur très important pour Roberto De Zerbi, le Duc a fini sa première année avec un bilan de 10 buts et 6 assists en 31 apparitions toutes compétitions confondues. Leader de terrain et de vestiaire, on l’imaginait rester un peu plus longtemps sur la Canebière. Finalement, il n’est pas même resté une année complète. Après 1 apparition cette saison, il a quitté l’OM, qui avait fait une belle prise en l’attirant. Mais l’affaire "Rowebiot" a tout changé. Si RDZ a changé d’avis et essayé de le garder, la direction a finalement tranché pour son départ. Pour une partie des supporters, cela était justifié. Pour d’autres, cela a été une très grosse erreur.

La suite après cette publicité

Son expérience, ses qualités et son niveau auraient été un plus dans une saison où le club joue la Ligue des Champions. Mais finalement, l’international tricolore est retourné en Italie, où il a retrouvé Massimiliano Allegri à l’AC Milan. Un choix que le joueur de 31 ans comme les Rossoneri ne regrettent absolument pas. Cette saison, le milieu totalise déjà 6 buts et 5 assists en 27 apparitions toutes compétitions confondues sous le maillot lombard. Dimanche face à l’Hellas Vérone (1-0), il a d’ailleurs brillé avec un but très important dans la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. La presse italienne l’a encensée à l’image du Corriere dello Sport qui lui a donné un 7, soit la meilleure note.

Milan se frotte les mains

«Un but à 3 points, le sixième de sa saison. Encore une fois décisif. Avec Modric, il est l’épine dorsale, non seulement du milieu de ter­rain, mais de toute l’équipe.» Dans un autre article, le média transalpin a ajouté que «Milan a battu Vérone grâce à un nouvel exploit de Rabiot qui est au-dessus». De son côté, La Gazzetta dello Sport a aussi félicité le Duc pour son œuvre avec un 7,5. «Le meilleur. Il devait se faire pardonner la mauvaise performance contre l’Udinese. Il a réussi avec un but qui décide de la victoire», précise la publication au papier rose. Indispensable aux Rossoneri, qui sont deuxièmes de Serie A et proches d’un retour en C1, Adrien Rabiot est en train de réussir son retour dans la botte.

La suite après cette publicité

C’est l’avis de Michele Tossani, journaliste pour Tuttosport. Selon lui, l’Olympique de Marseille a perdu gros en lâchant le milieu tricolore. «Adrien Rabiot a été l’un des meilleurs milieux de terrain du championnat cette saison. Il apporte sa technique, sa personnalité, son intelligence tactiques et des buts aussi. Dans un football vertical comme celui d’Allegri, c’est le milieu idéal. Je pense que Marseille regrette son départ. Il en va de même pour Rowe.» Dans la cité phocéenne, on sent effectivement certains regrets comme l’explique La Provence, qui suit toujours de près le cas Rabiot. «L’ancien joueur de l’OM brille toujours de l’autre côté des Alpes. Dimanche, sur la pelouse de l’Hellas Vérone (0-1), l’international français a d’ailleurs permis au Milan AC de l’emporter en inscrivant le seul but de la rencontre du pied gauche juste avant la pause.»

Marseille ne l’a pas oublié

La Provence ajoute : «il s’agit du sixième but d’Adrien Rabiot en championnat depuis le début de saison en 24 apparitions. De quoi donner le sourire aux tifosi du Milan AC tandis que les supporters de l’OM, dont il a été exfiltré sans ménagement après la première journée de championnat à Rennes, peuvent légitimement nourrir des regrets.» Journaliste pour Maritima et spécialiste de l’OM, Karim Attab nous explique tout ce que le club a perdu en laissant filer le Français : «en termes de leadership et dans le rôle de patron de vestiaire, il était quand même très écouté, très respecté. Il apportait beaucoup de calme et de sérénité. Il parlait énormément d’exigence. Alors bien sûr, on n’oubliera pas le 15 août, le match à Rennes, et les soucis. Mais avant ça, il avait été quelqu’un dont la parole portait. Je me souviens de l’interview qu’il avait donné après le match contre Reims où il disait que s’il y avait des joueurs qui ne voulaient pas aller en Ligue des Champions, il fallait qu’ils laissent ceux qui avaient envie être sur le terrain. Donc voici l’impact qu’il pouvait avoir dans un vestiaire, en plus de ses connexions avec le coach (De Zerbi) et Medhi Benatia.»

La suite après cette publicité

Il poursuit : «pour ce qui est du terrain, même s’il n’était pas utilisé obligatoirement à un endroit où il avait été formé, il était capable quand même de marquer beaucoup de buts. Il faut se rendre compte aujourd’hui que les milieux de terrain ne marquent plus à l’OM. On a Greenwood, Aubameyang, Paixão et Gouiri qui marquent. Mais les milieux actuels, eux, ne marquent plus. Rabiot a été capable de marquer 9 buts l’année dernière en Ligue 1. Il faut aussi noter son impact dans le jeu, sa façon d’organiser les choses. C’était un relai important et il est vrai que quand l’équipe d’en face voit Adrien Rabiot, elle se dit que ça risque d’être un peu plus compliqué. Honnêtement, je pense que si Rabiot était resté, même si c’est difficile de ramener ça à un seul homme, l’OM n’en serait pas à ce niveau de performance.» Du côté de Marseille, certains estiment qu’il manque car il est un bon joueur et qu’il n’a pas vraiment été remplacé. Mais dans le vestiaire, on n’en parle pas tant que cela. Ce qui est sûr, c’est que l’AC Milan profite à présent de ses qualités.