Liga : la Real Sociedad écarte Granada de son chemin

Ce dimanche après-midi nous laissait une très belle affiche en Liga. La Real Sociedad, leader avant le début du week-end, accueillait Granada, qui confirme pour l'instant son excellente saison 2019/2020 et qui sera vraisemblablement encore à la lutte pour l'Europe. Seulement, les Andalous étaient amputés de nombreux joueurs cet après-midi et voyageaient en terres basques avec seulement 7 joueurs de l'équipe première ! La faute au covid-19, qui a laissé des contaminés mais surtout beaucoup de cas contact dans l'effectif.

Sans surprise, la Real Sociedad a remporté un match qui aurait dû être bien plus équilibré en temps normal (2-0). Nacho Monreal (1-0, 22e) puis Mikel Oyarzabal sur penalty (2-0, 27e) ont inscrit les buts des locaux. Le score aurait pu être encore plus sévère, mais les visiteurs ont raté un penalty dans le temps additionnel, et il faut noter que Granada a terminé le match avec seulement quatre joueurs de l'équipe première sur la pelouse. Si la Real Sociedad dépose une plainte, les Andalous perdraient le match sur tapis vert, mais il n'y aurait a priori pas de raisons pour que les Basques le fassent. On notera aussi que le Français Robin Le Normand a été expulsé en toute fin de partie. Le club de Saint-Sébastien se couchera en tant que leader, alors que Granada reste cinquième.

