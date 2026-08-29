Karim Benzema apporte son soutien à l’Algérie

Karim Benzema a adressé un message de soutien à l’Algérie, touchée ces derniers jours par de violents incendies en Kabylie et dans l’est du pays. « Toutes mes pensées aux victimes des incendies qui frappent l’Algérie, à leurs familles, aux blessés et à toutes celles et ceux qui traversent cette épreuve », a écrit l’attaquant français. L’ancien joueur du Real Madrid a également tenu à saluer les personnes mobilisées face aux flammes : « Courage aux pompiers, aux secours et à toutes celles et ceux mobilisés sur le terrain. Tout mon soutien et ma solidarité au peuple algérien. »

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Toutes mes pensées aux victimes des incendies qui frappent l’Algérie, à leurs familles, aux blessés et à toutes celles et ceux qui traversent cette épreuve.



Courage aux pompiers, aux secours et à toutes celles et ceux mobilisés sur le terrain.



Tout mon soutien et ma solidarité… — Karim Benzema (@Benzema) August 29, 2026

Ces gigantesques incendies ont notamment touché les régions de Tizi Ouzou, Béjaïa, Skikda et Jijel, provoquant un important mouvement de solidarité à travers le pays. Des centaines d’hectares de forêts ont été ravagés et certains habitants ont dû se réfugier sur les plages pour échapper aux flammes. Le ministère algérien de l’Intérieur a officiellement annoncé 12 morts, alors que des bilans locaux font état d’un nombre de victimes potentiellement plus élevé. Les autorités expliquent que les températures élevées et les vents violents ont favorisé la propagation des incendies tout en compliquant l’intervention des avions bombardiers d’eau.