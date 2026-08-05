Le post du RB Leipzig sur Yan Diomandé

Yan Diomandé fait l’objet de toutes les discussions pour les supporters du RB Leipzig et du Real Madrid. Les deux clubs sont en voie de trouver une issue aux négociations concernant le transfert de l’ailier ivoirien de 19 ans. Il devrait bel et bien rejoindre la capitale espagnole dans les prochains jours.

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Willkommen im Trainingslager, Yan! 🙌🇦🇹



Nach überstandenem Infekt ist Yan Diomande zurück im Training. 💪 pic.twitter.com/wVUakWzWVC — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 5, 2026

L’indemnité de transfert devrait se situer autour de 130 M€. En attendant qu’un accord définitif soit trouvé, le joueur a repris le chemin de l’entraînement avec l’écurie allemande. Il était malade et n’avait pas pu participer au stage en Autriche. Il est de retour, comme l’indique le RB Leizpig ce matin.