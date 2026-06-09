CdM 2026, Brésil : Neymar pourrait bien être présent face au Maroc

À l’heure où le Maroc va devoir se passer d’Abde Ezzalzouli pendant un bon bout de temps, le Brésil pourrait recevoir une très bonne nouvelle pour son choc face aux Lions de l’Atlas. Une journaliste de Globoesporte a fait le point sur l’état de santé du numéro 10 de la Seleção. Et désormais, il existe de fortes chances pour que la star auriverde puisse être disponible pour le premier match de la Coupe du Monde des Brésiliens.

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Neymar estará disponível para o primeiro jogo da Copa do Mundo? Karine traz atualizações do camisa 10! pic.twitter.com/9HpPeHogRt — ge (@geglobo) June 9, 2026

« Neymar a passé une IRM. Il y a une attente énorme. Il y a une bonne évolution, mais on va devoir attendre un peu plus. Pour le moment, il va suivre le plan du staff : traitement, physiothérapie, travail physique séparé du groupe. Il existe un espoir sur le fait qu’il puisse rejoindre le reste du groupe. Pour jouer face au Maroc ? C’est probable de pouvoir compter sur Neymar, même si l’objectif annoncé est qu’il soit disponible contre Haïti le 19 juin prochain », a-t-elle confié.