Mercato : l’OL vise déjà un nom très connu pour remplacer Endrick

Cet hiver, Endrick et Roman Yaremchuk sont venus garnir les rangs de l’Olympique Lyonnais. L’Ukrainien, chaudement recommandé par Paulo Fonseca, a marqué 1 but et délivré 1 assist en 5 apparitions toutes compétitions confondues. Pour le Brésilien, c’est encore mieux. Utilisé à 10 reprises depuis son arrivée entre Rhône et Saône, le joueur prêté par le Real Madrid a marqué 5 buts et donné 4 passes décisives. Mais les chiffres ne montrent pas tout. Très talentueux, il fait encore preuve parfois d’irrégularité tout en étant un peu trop obsédé par le but, quitte à ne pas toujours faire les meilleurs choix.

N’oublions pas qu’il n’a que 19 ans et qu’il est encore en phase d’apprentissage comme l’a rappelé à plusieurs reprises Paulo Fonseca. Un technicien qui sait qu’il n’aura Endrick sous ses ordres que pour six mois. A moins que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu et l’international auriverde n’ouvrent la porte à une nouvelle expérience, nous nous dirigeons pour le moment vers un retour de l’attaquant à Madrid durant l’été 2026. Il faudra bien le remplacer, que les Gones jouent la Ligue des Champions ou une autre compétition européenne. Pavel Sulc a plus que dépanné à ce poste qui n’est pas le sien.

Jonathan David dans le viseur

Mais il faudra avoir un attaquant capable d’enchaîner les compétitions et d’évoluer au haut niveau. Si on en croit les informations de Tuttosport, l’OL a déjà un nom en tête. Il s’agit de Jonathan David (26 ans). L’été dernier, le Canadien a quitté le LOSC libre, après plusieurs années de bons et loyaux services, ainsi que de nombreux buts. Courtisé par Naples, il a finalement posé ses valises à Turin. Mais son union avec la Vieille Dame n’est pas au beau fixe. Ice Man a longtemps peiné à trouver sa place dans le groupe mais aussi sur le terrain, lui qui affiche un bilan de 7 buts et 5 assists en 38 apparitions toutes compétitions confondues. Depuis plusieurs semaines, la presse sportive italienne annonce que les Bianconeri ne fermeront pas la porte à un départ de David cet été.

Lyon est cité comme un prétendant sérieux à sa venue. Malgré sa saison décevante, il est toujours apprécié par Paulo Fonseca, avec lequel il a collaboré à Lille et qui aime ses qualités. Sa connaissance de la Ligue 1 est également un plus. Mais ce dossier paraît compliqué pour le moment, dans la mesure où la Juve demandera entre 25 et 30 M€ pour son joueur. On imagine mal l’OL, qui a toujours des difficultés financières, mettre autant sur lui. De plus, le salaire annuel du joueur sous contrat jusqu’en 2030 est estimé à 11 M€. Ce qui n’est pas compatible avec ce que l’OL pourrait lui proposer. Si David est éventuellement intéressé par ce challenge, il devrait revoir ses émoluments à la baisse. Un prêt pourrait être aussi envisageable, mais il n’est pas certain que cette option séduise la Juve, qui veut du cash. Ce qui est sûr, c’est que la succession d’Endrick se prépare déjà à Lyon.