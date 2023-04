Bayern-Man City : la réaction amère de Benjamin Pavard

Il n’y a pas eu d’exploit bavarois. Si le Bayern a très bien démarré la rencontre, l’équipe de Thomas Tuchel n’a pas pu concrétiser ses occasions et a dû se contenter d’un match nul 1-1, qui fait les affaires de Manchester City. Après le match, Benjamin Pavard a livré son ressenti devant les caméras de RMC Sport.

« On a commencé plutôt bien. On a eu les opportunités de marquer mais on ne l’a pas fait. Cela fait partie du foot, on a pas su être décisif au bon moment. C’est ce qui fait qu’on se qualifie pas. Notre fond de jeu est pas mal. On se procure des occasions mais on n’arrive pas à les mettre. C’est le haut niveau. On va se concentrer sur le championnat. Au match aller, on a fait des erreurs et on baisse les bras. Sur celui là, on fait un bon match. Félicitations à City. Il faut passer à autre chose. On perd des points depuis la Coupe du monde mais j’ai confiance en mon équipe. On va tout faire pour fêter le titre avec les supporters. On en voulait 2 minimum, on peut en avoir qu’un », a lancé le Français.

