La direction de l’arbitrage tranche sur le pénalty accordé à l’OL face au Paris FC

Depuis des années, l’arbitrage fait beaucoup parler en France. En réponse à ces polémiques, la LFP a lancé, depuis la saison 2024-2025, plusieurs projets pour avoir plus de clarté sur les décisions prises. En ce sens, quelques jours après la fin de la journée, la Ligue dévoile un compte-rendu fait à froid par la direction de l’arbitrage. La LFP s’est exprimée sur le pénalty accordé à l’OL en toute fin de rencontre ce dimanche face au Paris FC (1-1). Elle estime qu’Eric Wattelier, l’arbitre de ce match, a pris la bonne décision.

«le défenseur parisien n°7 place son bras sur la trajectoire du ballon, dans une position qui augmente la surface couverte par son corps. Le contact avec le ballon est avéré et constitue une infraction à la Loi 12. Par ailleurs, comme cela a été réalisé, il était également attendu de l’arbitre vidéo une vérification de l’ensemble de la phase offensive qui précède l’action, afin de s’assurer qu’aucune infraction n’avait été commise en amont. Dans cette situation, une attention particulière est portée au joueur lyonnais n°8, dont la position de hors-jeu n’est pas sanctionnable car il ne prend pas une part active au jeu au sens de la Loi 11. La décision finale d’accorder le pénalty est donc conforme aux Lois du Jeu.»