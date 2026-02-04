La réponse cash du boss d’Al-Hilal à Cristiano Ronaldo pour Karim Benzema
Comme s’en est fait l’écho la presse saoudienne ces dernières heures, Cristiano Ronaldo a décidé de se retirer temporairement de son équipe d’Al-Nassr. Le quintuple Ballon d’Or a refusé de s’entraîner cette semaine et dénonce un manque d’équité entre les différents clubs saoudiens. Il dénonce notamment le transfert de Karim Benzema chez le rival, qui nuirait selon lui à la compétitivité du championnat. Invité dans l’émission espagnole El Larguero, le CEO d’Al-Hilal, Esteve Calzada, a répondu au Portugais.
«Pourquoi il est en colère ? Il faudrait lui poser la question. On nous a offert une opportunité unique parce que nous recherchions un attaquant, et Benzema est Ballon d’Or et a un talent exceptionnel. En plus, il n’a pas besoin de s’adapter à notre championnat, ça a parfaitement fonctionné pour nous, et nous en constatons déjà les retombées commerciales», s’est-il félicité, en rappelant qu’Al-Nassr avait également recruté Kingsley Coman et João Félix ces derniers mois.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Le Barça outré par l’arbitrage en faveur du Real Madrid, Xabi Alonso jugé coupable du départ d’Endrick
Les plus lus
Explorer