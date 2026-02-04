La réponse cash du boss d’Al-Hilal à Cristiano Ronaldo pour Karim Benzema

Comme s’en est fait l’écho la presse saoudienne ces dernières heures, Cristiano Ronaldo a décidé de se retirer temporairement de son équipe d’Al-Nassr. Le quintuple Ballon d’Or a refusé de s’entraîner cette semaine et dénonce un manque d’équité entre les différents clubs saoudiens. Il dénonce notamment le transfert de Karim Benzema chez le rival, qui nuirait selon lui à la compétitivité du championnat. Invité dans l’émission espagnole El Larguero, le CEO d’Al-Hilal, Esteve Calzada, a répondu au Portugais.

La suite après cette publicité

«Pourquoi il est en colère ? Il faudrait lui poser la question. On nous a offert une opportunité unique parce que nous recherchions un attaquant, et Benzema est Ballon d’Or et a un talent exceptionnel. En plus, il n’a pas besoin de s’adapter à notre championnat, ça a parfaitement fonctionné pour nous, et nous en constatons déjà les retombées commerciales», s’est-il félicité, en rappelant qu’Al-Nassr avait également recruté Kingsley Coman et João Félix ces derniers mois.