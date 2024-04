LdC, PSG : Luis Enrique envoie un message clair à Xavi

L’entraîneur espagnol, Luis Enrique, est revenu sur le nul accroché par le PSG contre Clermont ce samedi soir en Ligue 1. Un bon moyen pour préparer le choc à venir contre le FC Barcelone : «C’est un match difficile car nous sommes dans les dernières journées, les équipes qui ont besoin de points doivent tout donner. Clermont a bien travaillé défensivement. Sur leur but, ça a été un peu de ping-pong. Je crois qu’ils ont eu un peu de chance, on a été meilleurs en seconde période. Nous sommes prêts pour n’importe quel match. Surtout pour la Ligue des Champions. C’est celle qui motive les joueurs, les supporters, c’est la Ligue des Champions», a expliqué le natif de Gijon à Canal+.

Surtout qu’en plus des bons résultats, les bonnes nouvelles s’enchaînent pour le PSG avec une infirmerie qui se vide jour après jour. Une bonne chance pour faire le plein de confiance et renforcer la cohésion d’équipe : «Il ne manque que Kimpembe. Il est là tous les jours dans le vestiaire. On arrive au meilleur moment de la saison pour moi. On est prêts. J’espère que le meilleur est encore à venir. C’est spécial. J’ai très envie de gagner des titres ici et de donner le maximum dans ce club qui a confiance en moi. J’espère donner beaucoup de joie aux supporters. Xavi ? Je lui ai envoyé un message mais je ne vous le dirais pas», a plaisanté Luis Enrique.