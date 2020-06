Le PSG a pensé à Dries Mertens

Pour renforcer son attaque cet été, le Paris SG creuse différentes pistes à travers l'Europe et le Monde. Et la nouvelle donne sur le marché, conséquence directe de la crise liée à la pandémie de Covid-19, amène le club de la capitale à se pencher sur des coups à réaliser à moindres frais.

Ainsi Le Parisien du jour nous apprend que les Rouge-et-Bleu ont un temps pensé à Dries Mertens (33 ans). Le profil de l'international belge (90 sélections, 18 buts), en fin de contrat avec Naples, avait quelques partisans au sein de l'écurie francilienne. Mais cette poste n'est visiblement plus d'actualité et le Diable Rouge, également courtisé par l'AS Monaco, semble aujourd'hui plus proche d'une prolongation de contrat avec les Partenopei.