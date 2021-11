Europa League : la Lazio frustre l'OM

La suite après cette publicité

Après le nul 1-1 de Galatasaray contre le Lokomotiv Moscou, l'OM pouvait profiter de l'occasion pour revenir sur le leader turc de son groupe E. Pour cela, il fallait l'emporter ce soir au Vélodrome contre la Lazio, 2e au coup d'envoi avec un point de plus sur les Phocéens. Sampaoli envoyait une équipe quasi type avec Saliba, Caleta-Car et Luan Peres derrière, Rongier ou encore Lirola un cran plus haut et Payet en soutien de Milik. Les Italiens de Sarri se présentaient eux avec Luis Alberto pour animer un trio offensif Felipe Anderson-Immobile-Pedro.

Dans ces premières minutes, Marseille tentait de répondre au physique imposé par la Lazio, à l'image des contacts entre Guendouzi et Basic (8e), ou encore de Luiz Felipe sur Payet (12e). Le capitaine olympien sonnait même une première alerte sur coup-franc (13e). L'OM prenait doucement le dessus dans cette rencontre, affichant plus de maîtrise dans ce match. Côté gauche, Lirola revenait sur son bon pied et adressait un centre parfait pour la tête décroisée de Milik, déviée in extremis par Strakosha (18e). Il en fallait encore un peu plus pour être récompensé.

L'OM a eu du cœur

Cette offrande intervenait quelques minutes plus tard quand, au terme d'un bon mouvement sur le flanc gauche, Milik s'écroulait dans la surface, accroché par Acerbi. Le Polonais se faisait justice lui-même sur penalty (1-0, 33e). L'affaire prenait une bonne tournure, d'autant que cet avantage semblait mérité mais un dernier cafouillage dans la surface marseillaise profitait à Ramos, dont la frappe contrée par Saliba revenait sur Felipe Anderson, qui n'avait plus qu'à terminer (1-1, 45e+7). L'OM avait de quoi être agacé en revenant au vestiaire.

Cette bosse sur la tête se voyait encore en seconde période. Dès la reprise, Saliba manquait son contrôle sur cette remise de Rongier, et laissait Immobile s'en aller battre Pau Lopez (1-2, 49e). Désormais mené au score, Marseille ne parvenait pas à se redresser, prenant même l'eau dans l'axe, mais Milikovic-Savic (54e) ou encore Cataldi (56e) n'en profitaient pas. Le centre-tir d'Ünder sur le poteau ne réveillait pas suffisamment les siens (61e). L'OM poussait mais s'exposait aussi, Pau Lopez devant intervenir devant Pedro (73e).

Cette fin de rencontre sentait le soufre. Les contacts devenaient plus rudes, ce qui n'était pas forcément un désavantage pour les Marseillais. Ces derniers persévéraient, notamment Payet et Guendouzi qui prenaient les rênes de leur équipe (82e). Un instant après cette situation chaude, le milieu de terrain trouvait un Milik contré. Payet récupérait le cuir qui traînait et égalisait dans un angle impossible (2-2, 82e). Sur sa lancée, le capitaine envoyait une frappe surpuissante sur le haut de la barre de Strakosha (90e). Une dernière frappe à l'image du match de l'OM, dont ce nul peut paraître frustrant, d'autant que la qualification se complique toujours un peu plus.

Les résultats du soir :

Groupe C :

Leicester 1 - 1 Spartak Moscou : Amartey (58e) ; Moses (51e)

Groupe D :

Royal Antwerp 0 - 3 Fenerbahçe : Yandas (9e), Meyer (16e), Berisha (29e)

Groupe E :

Olympique de Marseille 2 - 2 Lazio : Milik (sp 33e), Payet (82e); Anders (45e+7), Immobile (49e)

Groupe F :

Braga 4 - 2 Ludogorets : Al Musrati (25e), Medeiros (37e), Galeno (40e), Gonzalez (73e) ; Sotiriou (33e), Plastun (79e)

Etoile Rouge de Belgrade 0 - 1 Midtjylland : Evander (56e)

Groupe G :

Bayer Leverkusen 4 - 0 Betis : Diaby (42e, 52e), Wirtz (86e), Amiri (90e)

Ferencvaros 2 - 3 Celtic : Juranovic (csc 11e), Uzuni (86e) ; Furuhashi (3e), Jota (23e), Abada (60e)

Groupe H :

Dinamo Zagreb 3 - 1 Rapid Vienne : Petkovic (12e), Andric (34e), Sutalo (83e) ; Knasmüllner (8e)