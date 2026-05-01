Renato Marin, le «gardien du futur» du PSG

Renato Marin pourrait avoir une belle carte à jouer ce samedi pour la réception de Lorient (17h). Avec la blessure à la cuisse de Lucas Chevalier, et la volonté de Luis Enrique de reposer les titulaires avant la demi-finale retour de Ligue des Champions contre le Bayern, le jeune gardien italien est bien parti pour disputer son tout premier match de Ligue 1. S’il compte déjà une apparition en Coupe de France (victoire 4-0 face au Vendée Fontenay Foot le 20 décembre dernier), le rempart de 19 ans a l’opportunité de montrer ses capacités au haut niveau dans un contexte où la place de numéro 2 pourrait s’ouvrir à lui en cas de départ de Chevalier cet été.

La suite après cette publicité

Né au Brésil en 2006, le gardien a déjà pas mal voyagé. D’abord formé à Palmeiras puis à São Paulo, il doit prendre une très grande décision avec sa famille. Après la pandémie de covid-19, celle-ci décide de déménager en Italie et contacte la Roma pour lui permettre d’intégrer le centre de formation. Problème, il n’a pas 16 ans et la FIFA n’autorise pas facilement ce changement de club, surtout vers un autre continent, pour un mineur, même si la famille fournit les preuves de sa présence sur place et déménage sans aucune raison liée au football. Marin ne peut pas être inscrit et finit même par revenir au Brésil quelques mois, avant de faire son retour à Trigoria, seulement pour s’entraîner.

Toutes les qualités du gardien moderne

De là est née une certaine frustration puisqu’il fait partie intégrante de l’équipe mais ne peut participer aux matchs. Il n’est d’ailleurs pas sacré champion d’Italie U16 avec la Louve, au cours d’une finale que Marin doit regarder depuis les tribunes. C’est seulement à partir de juillet 2022 et le cap des 16 ans passé que le gardien peut enfin montrer l’étendue de son talent. Il ne tarde pas à se mettre en évidence. Gardien des U17, il est rapidement promu chez les U18 et surtout en Primavera la saison suivante où il est le titulaire. Avec son physique (1,90m) déjà très impressionnant pour son jeune âge, le natif de São Paulo s’entraîne même avec les pros et connaît ses premières feuilles de match.

La suite après cette publicité

C’est là que l’Italie le repère et apprend qu’il possède la double nationalité. La Squadra Azzurra le convoque dès septembre 2023 chez ses U19 et il sera le titulaire de l’équipe en fin de saison lors de l’Euro de la catégorie. Marin est même nommé meilleur gardien du championnat de Primavera. Malgré l’éclosion de son grand espoir, la Roma tarde à réagir et à lui proposer un contrat professionnel, chose d’autant plus étonnante qu’il est devenu le 3e gardien de l’équipe et compte tout de même 27 convocations, sans jamais jouer. Il possède pourtant toutes les qualités modernes à ce poste, une énorme présence physique, excellent sur sa ligne, le jeu au pied hérité du futsal.

Une référence chez les jeunes

Libre en juin 2025, sa situation éveille les intérêts de très nombreux clubs : la Juve, l’Inter, Liverpool, l’OM et bien sur le PSG. «On dit beaucoup de bien de lui dans les catégories de jeunes. Non seulement parce qu’il est l’un des gardiens les plus appréciés et que son contrat arrive à échéance, mais aussi parce que c’est un gardien très habile avec ses pieds : il a fait ses premières armes dans le futsal et, même enfant, il tirait souvent les coups francs et les penalties. Il possède aussi une caractéristique, celle de la capacité à dribbler pour lancer les phases de jeu. Une caractéristique qui prend de plus en plus d’importance dans le football moderne», écrivait Tuttosport il y a un peu plus d’un an.

La suite après cette publicité

Le PSG, qui le suivrait depuis ses 15 ans d’après L’Equipe, a su donner les meilleurs arguments pour enrôler celui qui est alors appelé «le gardien du futur» en Italie. «Il a choisi le PSG parce que c’est actuellement le plus grand club au monde», justifie un membre de son entourage au quotidien sportif. Dans l’ombre de Safonov et de Chevalier, le Transalpin doit pour le moment se contenter des séances d’entraînement et de quelques matchs avec la réserve. «Il a les qualités techniques et physiques. J’aime ses entraînements», disait de lui Luis Enrique en début de saison. Voilà qu’il pourrait bien en profiter face à Lorient et montrer aux yeux du grand public qu’il n’est pas qu’une référence chez les jeunes.