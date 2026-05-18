Real Madrid : Eden Hazard ne voulait pas du numéro 7 de Cristiano Ronaldo

L’aventure d’Eden Hazard au Real Madrid aura été un échec cuisant. Arrivé à l’été 2019 pour devenir l’une des armes offensives des Merengues, l’ancien crack de Chelsea n’a jamais répondu aux attentes. Miné par les blessures, le prodige belge a finalement été cantonné à un rôle de remplaçant et n’a jamais eu d’impact majeur avec la Maison Blanche. Dans un entretien avec Tony Chapron à Canal+, Hazard est revenu sur son arrivée au Real et le numéro 7 qu’il a pris pour prendre la suite de Cristiano Ronaldo.

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« Lourd de remplacer Ronaldo ? Non, dans ma tête, je ne viens pas pour remplacer Ronaldo. C’est les médias qui disent ça, qui créent ça. J’ai un jeu complétement différent de lui. Je viens pas pour marquer 60-70 buts par saison, même dans ma carrière, j’en ai presque pas mis autant. J’allais pour faire du Eden, pas pour faire du Cristiano. L’histoire a voulu que ça n’aille pas trop. Le numéro 7 ? A la base, je ne voulais pas le numéro 7. Je voulais le numéro 10 de Luka Modric. Je pensais qu’il allait me dire "allez, prends-le" mais il me l’a jamais donné (rires). »