Portugal : Bruno Fernandes a discuté avec Cristiano Ronaldo

L’ambiance est électrique autour de la sélection portugaise depuis le départ fracassant de Cristiano Ronaldo, vexé par son statut de remplaçant face à la Norvège. Alors que la polémique enflamme les débats et divise les supporters, les hommes de Jorge Jesus se sont imposés brillamment face au Danemark en l’absence de l’attaquant de 41 ans (4-2). Ce samedi, Bruno Fernandes est monté au créneau en conférence de presse avant les retrouvailles avec ces mêmes Norvégiens. Le milieu de Manchester United a tenu à recadrer le débat et à apporter un soutien ferme à son ancien partenaire de club et de sélection :

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«Concernant Cristiano, j’ai discuté avec lui. Ce que je lui ai dit, et ce que je répète ici, c’est que le plus important est que, quoi qu’il arrive, Cristiano Ronaldo ne cessera jamais d’être le plus grand symbole de notre sélection, de notre football et de notre pays, au vu de ce qu’il a accompli non seulement au Portugal, mais dans le monde entier. Ce que je demande, c’est que le pays ne se divise pas et ne prenne pas parti. Cristiano est et restera la plus grande icône de notre football et du football mondial. Il mérite le respect de chaque Portugais, qu’on l’apprécie ou pas.»