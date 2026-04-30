Ligue des Champions
LdC : Diego Simeone s’est frité avec un joueur d’Arsenal
1 min.
@Maxppp
Hier soir, l’Atlético de Madrid et Arsenal se sont quittés sur un match nul en 1/2 finale aller de la Ligue des Champions (1-1). Très tendu durant la rencontre, Diego Simeone n’est pas redescendu après le coup de sifflet final. El Cholo s’en est d’ailleurs pris à Ben White.
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En effet, ce dernier a marché sur l’écusson du club madrilène placé au sol. Giuliano Simeone s’en est pris au joueur d’Arsenal, estimant que c’était un gros manque de respect, avant que son père arrive. Le coach des Colchoneros a écarté son fils avant de taper plusieurs fois dans le dos de White. Ce qui a provoqué des échauffourées dans le couloir menant aux vestiaires.
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