L’Atlético de Madrid est fou furieux contre João Félix

C’est la réponse du berger à la bergère. De retour après un prêt non concluant avec Chelsea, João Félix est clairement devenu persona non grata à l’Atlético de Madrid. Et ça, les Colchoneros le lui font bien comprendre. Le club espagnol lui a retiré son numéro 7 pour le donner à Antoine Griezmann et l’ancien pensionnaire de Benfica s’est récemment accroché avec son directeur sportif en plein entraînement. Une situation qui a logiquement tendu les relations entre les deux parties.

«Bien sûr, cette situation l’affecte, mais il doit rester calme, car les choses seront résolues d’une manière ou d’une autre, où je ne sais pas. Quoi qu’il décide, pour nous, c’est une bonne chose. João a un agent qui s’occupe de lui, c’est Jorge Mendes. Ce sont eux qui le gèrent, je n’ai rien de concret. Je n’aime pas qu’on me dise qu’il y a telle ou telle possibilité, parce que cela crée des attentes qui risquent de ne pas se réaliser », confirmait d’ailleurs le père de João Félix dans les médias portugais.

Depuis, les rumeurs de départ vont bon train. Le Colchonero a été annoncé au PSG (qui n’en veut pas) et un retour à Benfica fait parler au Portugal. Mais hier, le principal intéressé s’est vengé en déclarant publiquement sa flamme au FC Barcelone. « J’adorerais jouer pour le Barça. Barcelone a toujours été mon premier choix et j’aimerais rejoindre le Barça. Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis gosse. Si ça arrive, ce sera un rêve devenu réalité pour moi. »

Une interview qui ravira Joan Laporta, fan déclaré du Madrilène. Mais du côté de l’Atlético, c’est la soupe à la grimace. La radio Cadena COPE affirme en effet que l’Atleti n’avait pas donné son accord au joueur pour s’exprimer. Le club n’était pas au courant des déclarations du Portugais et les considère comme un manque de respect envers le club et les supporters. Le point de non-retour a-t-il été atteint entre Félix et ses dirigeants ? AS indique en tout cas ce matin que les Blaugranas ne diraient pas non au joueur et que l’Atlético est prêt à l’envoyer en Catalogne. La formule d’un prêt avec option d’achat est évoquée et tout pourrait s’accélérer cette semaine.