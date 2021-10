C'est la panique au FC Barcelone !

La suite après cette publicité

Dans un Camp Nou clairement loin d'être rempli, le FC Barcelone a livré une nouvelle prestation insipide samedi soir, face à Alavés. Un match nul 1-1 pour cette première de l'entraîneur intérimaire Sergi Barjuan, qui ne surprend pas grand monde au final, puisque ce résultat s'inscrit dans la lignée de ce qu'on a pu voir ces dernières semaines en termes de contenu.

Si la situation est difficile en Liga - les Catalans sont neuvièmes - elle est plus ou moins rattrapable, car seulement 11 matchs ont été joués. En revanche, en Ligue des Champions, pas le droit à l'erreur face à Kiev ce mardi. Après trois journées, les Barcelonais sont toujours troisièmes, loin derrière le Bayern Munich, leader avec trois victoires, et Benfica, deuxième, un point devant les Blaugranas. Un mauvais résultat face au rival le plus faible du groupe pourrait sérieusement compromettre les chances de qualification...

Une avalanche de blessés

Un contexte assez peu favorable, sachant qu'il y a en plus une ribambelle de blessés en ce moment dans l'effectif. Le quotidien AS résume bien la situation ce dimanche, évoquant clairement le terme de panique. Effectivement, il y a six joueurs indisponibles : Gerard Piqué, Ronald Araujo, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Pedri et le Kun Agüero. Pas des moindres donc, alors qu'Ansu Fati et Ousmane Dembélé sont de leur côté très incertains.

« De moins en moins de public et de plus en plus de blessés », indique Mundo Deportivo de son côté, inquiet par le fait que plus d'un tiers de l'effectif soit indisponible en ce moment même. Autant dire que les quelques doutes qui existaient autour du staff et des services médicaux du Barça ne vont pas se dissiper de si tôt...