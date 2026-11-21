Liga
Le bel hommage du Real Madrid à Jésus de Miguel
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Le Real Madrid a rendu hommage à Jesús de Miguel avant la rencontre face au Celta de Vigo, ce samedi soir en Liga. Les joueurs des deux équipes ont porté un maillot floqué du nom du joueur espagnol, décédé tragiquement, il y a quelques semaines à la suite d’un violent choc survenu en plein match.
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DAZN France @DAZN_FR – 21:12
🤍 I Le bel hommage du Bernabéu à Jesús de Miguel, en présence de sa famille. 🕊️ #LALIGA #RealMadridCeltaVoir sur X
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Un moment de recueillement a aussi été observé dans l’enceinte madrilène, avec une minute de silence en mémoire du défunt. Sa sœur, son père et sa compagne étaient présents pour assister à cet hommage.
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