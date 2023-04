MU : Rio Ferdinand envoie un message fort à Harry Kane

La suite après cette publicité

Manchester United doit foncer sur Harry Kane. C’est le message véhiculé depuis plusieurs jours par les fans les plus transis des Red Devils. Présents en nombre hier à Londres, lors de la rencontre entre leur équipe et Tottenham (2-2), les supporters mancuniens n’ont d’ailleurs pas manqué d’audace en réclamant l’arrivée de l’attaquant anglais cet été : «Harry Kane, on se voit en juin», ont-ils scandé à plusieurs reprises pour tenter d’amadouer l’intéressé. Après la rencontre, Rio Ferdinand a lui aussi clamé son amour pour l’Anglais, qu’il souhaiterait voir dans son club.

«S’il n’y a pas de conversations à Manchester United au sujet de Kane, je serais très surpris, a confié le sextuple champion d’Angleterre avec Manchester United sur les antennes de BT Sport. Tottenham, vendez-le maintenant avant même que la saison ne se termine, a-t-il ajouté sur le ton de la plaisanterie, mais pas trop non plus. Il faut que Manchester United profite de la tourmente dans laquelle se trouve Tottenham en ce moment. Si Manchester United remporterait la Premier League en cas d’arrivée de Kane ? Ils s’en rapprocheraient en tout cas. Il est exactement ce dont le club a besoin.»

