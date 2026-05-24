Real Madrid : il y a déjà de gros problèmes avec José Mourinho !

José Mourinho au Real Madrid, c’est l’histoire d’un retour qui divise clairement. Florentino Pérez et ses hommes de confiance ont ainsi misé sur le Special One pour redresser le club et remettre un peu d’ordre dans un vestiaire pour le moins chaotique, mais c’est un choix qui est loin de faire l’unanimité à Madrid, où beaucoup de socios n’ont pas oublié les nombreuses polémiques et les nombreux soucis qui ont marqué la première aventure du Mou au Bernabéu.

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Quoi qu’il en soit, le Portugais va arriver à Madrid avec les pleins pouvoirs. La presse espagnole confirme que la direction madrilène s’est pliée aux exigences de José Mourinho, qui a donc carte blanche pour composer son staff et demander les joueurs qu’il souhaite pour le mercato, entre autres. Seulement, alors que tout semblait bouclé, il y a quelques petits problèmes dans ce dossier…

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Mourinho va être plus cher que prévu

Comme l’indique AS, l’arrivée de Mourinho va être considérablement retardée. D’abord, par le processus électoral lancé à Madrid, qui empêche le président actuel, Florentino Pérez, de nommer un entraîneur. Il faudra donc attendre au moins 2 semaines, le temps que les élections passent, pour pouvoir nommer Mourinho. Et ça, c’est si Pérez est réélu évidemment. Mais surtout, le média espagnol explique qu’une fois ces élections passées, la clause libératoire de 7 millions d’euros de Mourinho ne sera plus valable, puisqu’elle expire le 26 mai. Benfica va donc pouvoir exiger encore plus d’argent au Real Madrid, et c’est visiblement le plan des dirigeants lisboètes.

Le Real Madrid va donc devoir payer plus cher que prévu. Un retard qui gâche aussi les plans mercato de Mourinho, qui ne peut toujours pas prendre de décisions, et qui risque de voir certaines pistes lui filer sous le nez et s’engager avec d’autres clubs. AS parle même de « semaines vitales », pendant lesquelles le Special One et le Real Madrid ne pourront donc pas vraiment travailler ni avancer. Pas idéal comme situation…