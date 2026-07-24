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Ligue 1

Un mois après le décès d’Éric Roy, sa famille prend la parole

Par Sasha Nahon
3 min.
Eric Roy, sur le banc du Stade Brestois. @Maxppp

Un mois après la disparition d’Éric Roy, emporté par un cancer du pancréas à l’âge de 58 ans, sa famille a publié un message empreint d’émotion sur Instagram pour remercier toutes les personnes qui lui ont rendu hommage. « Nous avons reçu tant de messages, de témoignages, d’articles, de pensées, d’hommages… Nous voulons vous remercier du fond du cœur. Chacun de vos mots nous apporte beaucoup de douceur », ont écrit son épouse et ses deux enfants sur Instagram.

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La famille a également souligné que ces témoignages permettaient de faire vivre la mémoire de l’ancien entraîneur du Stade Brestois. « Ils continuent à le faire vivre, à faire circuler son histoire, sa lumière », peut-on lire dans la légende du post, qui se conclut par un sobre et symbolique : « Merci encore pour tout cet amour. Vive Brest ! » Une plaque et une fresque ont récemment été inaugurées au stade Francis-Le Blé, où un nouvel hommage est prévu au début de la saison.

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