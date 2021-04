OM : Jorge Sampaoli calme le jeu

La suite après cette publicité

Il n'y a pas que la lutte pour le titre qui va égayer la fin du championnat de France. La bataille s'annonce également rude derrière le top 4 pour accrocher les derniers wagons européens. Entre Lens, l'OM, Montpellier et Rennes, voire Nice et Metz, chaque journée comptera son pesant de cacahuètes. Rappelons que le 5e de Ligue 1 sera qualifié pour la nouvelle compétition européenne, la Conference League, à moins que le vainqueur de la Coupe de France soit déjà qualifié pour l'Europe, ce qui offrirait cette place en Conference League au 6e de L1, tandis que le 5e irait en Ligue Europa. Vous avez suivi ?

De fait, l'OM et sa 6e place sont donc dans l'emballage final. Et les questions autour de l'objectif d'une qualification européenne ont afflué pour Jorge Sampaoli au cours de sa conférence de presse préalable à la réception de Lorient samedi à l'Orange Vélodrome. Interrogé sur le fait que l'OM dispose d'un meilleur calendrier que ses adversaires directs, Sampaoli a d'abord répondu de la sorte. « Tous ces chiffres et calculs comptent assurément. Mais de notre côté ,on doit regarder notre travail. Une équipe qui change de coach en milieu de championnat, ce n'est jamais simple. Ça rend difficile d'assimiler les changements à court terme. C'est un défi pour nous. (...) Je suis d'accord avec vous ; le calendrier est peut-être plus difficile pour nos concurrents directs. »

Le jeu avant l'enjeu

Mais confronté à de nouvelles questions sur le sujet, le technicien argentin de 61 ans, très précis dans ses réponses, a tenu à éclaircir son point de vue quant à cette lutte pour une place qualificative pour l'Europe. « Je ne me suis peut-être pas assez bien expliqué. On n' a aucune ambition à ce niveau-là (le classement, ndlr). On est encore en train de travailler. Ce sont des matches d'évaluation et de formation. Le classement n'est pas en soi l'objectif. Actuellement j'étudie les joueurs. L'objectif sera là si la philosophie de jeu est intégrée rapidement. L'objectif est de bien jouer pour obtenir un meilleur classement. On ne peut rien espérer si l'objectif est basé sur le classement. Les résultats doivent venir d'un style de jeu. »

Le jeu avant l'enjeu, voilà qui donnera des sueurs froides à ceux qui pensent l'inverse. Jorge Sampaoli est focalisé sur l'adaptation de ses joueurs à ce qu'il veut mettre en place, et tant pis si l'OM échoue au-delà de la 6e place au classement. Clairement, il souhaite préparer la saison prochaine du mieux possible, jauger chacun des joueurs en sa possession, dont les jeunes du centre de formation et ainsi cibler les renforts au prochain mercato estival. En 2021-2022, il sera alors temps de viser plus haut et de montrer l'étendue des progrès.