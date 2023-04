Nice - PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Le match de la peur pour le PSG. Disposant seulement de trois points d’avance sur Lens une semaine avant de recevoir les Sang et Or, les Parisiens se rendent à Nice ce samedi soir (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). La défaite est donc interdite, face à une équipe distancée des places européennes et concentrée sur son parcours en Conference League.

Privé de Bernat, Kimpembe, Mukiele, Verratti et Neymar, Galtier reconduit un 3-5-2 pour ses retrouvailles avec l’Allianz Riviera. Le trio défensif est composé de Danilo, Marquinhos et Ramos. Hakimi et Mendes sont dans les couloirs tandis que l’entrejeu est formé par Ruiz, Vitinha et Sanches. Pas de surprise devant, avec un duo Messi-Mbappé. En face, le Gym évoluera aussi à trois défenseurs avec Ndayishimiye, Todibo et Dante. Ramsey et Boudaoui sont en double pivot, alors que Pépé, Moffi et Thuram sont en charge du secteur offensif.

Les compositions :

OGC Nice : Schmeichel - Ndayishimiye, Todibo, Dante - Mendy, Ramsey, Boudaoui, Bard - Pépé, Moffi, Thuram

PSG : Donnarumma - Danilo, Marquinhos, Ramos - Hakimi, Sanches, Soler, Vitinha, Mendes - Messi, Mbappé

