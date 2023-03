OM - Montpellier HSC : les compositions sont tombées

Retour de la trêve internationale avec un Stade Vélodrome qui va ouvrir la 29ème journée de Ligue 1 dans un match entre l’OM et Montpellier ce vendredi soir (rencontre à suivre en direct sur FM). C’est le début du sprint final pour l’OM dans cette course à la deuxième place avec le RC Lens et l’AS Monaco. Dans une bonne dynamique avant la trêve, les hommes d’Igor Tudor restent sur trois matchs sans défaites avec notamment la victoire contre Reims pour stopper la série d’invincibilité des Rémois. Avec ces deux semaines de repos et seulement quelques internationaux partis avec leur sélection, les Olympiens doivent attaquer la fin de saison comme il se doit pour finir avec une seconde place et pourquoi pas aller chercher le PSG si le club de la capitale perd des points en route de son côté. Le coach croate garde son 3-4-2-1 mais un onze assez inédit la principal chose à noter est la titularisation de Vitinha en pointe, il sera associé comme attendu depuis longtemps à Sanchez et Malinovskyi derrière lui. Mbemba est aussi sur le banc, Rongier sera en défense centrale avec Gigot et Kolasinac. Ruben Blanco est dans les buts en l’absence de Pau Lopez.

De leur côté, les Montpelliérains ont quasiment assurés leur maintien avec 13 points d’avance sur Auxerre 17ème. Les hommes de Michel Der Zakarian, revenu à La Paillade début février, n’ont toujours pas perdus sous les ordres de leur nouvel entraîneur. Cinq victoires et un match nul pour s’éloigner de la zone rouge dans un premier temps, puis pour aller chercher la première moitié de tableau en fin de saison dans un second temps. Même si la dernière victoire du MHSC contre l’OM commence à remonter (succès à domicile 1-0 en 2018, la dernière victoire au Vélodrome remonte à 2014) il se présenteront ce soir avec leur 4-2-3-1 habituel et un quatuor offensif Savanier, Nordin, Khazri derrière Wahi.

Les compositions d’équipes :

OM : Blanco - Gigot, Rongier (cap.), Kolasinac - Clauss, Guendouzi, Veretout, Tavares - Sanchez, Malinovskyi - Vitinha.

Montpellier HSC : Lecomte - Sacko, Kouyaté, Jullien, Sylla - Chotard, Leroy - Nordin, Savanier (cap.), Khazri - Wahi.

