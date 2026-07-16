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Premier League

MU : la clause de départ de Marcus Rashford vient d’expirer

Par Aurélien Macedo
1 min.
Marcus Rashford avec l'Angleterre @Maxppp

Tout juste éliminé avec l’Angleterre par l’Argentine (2-1) en demi-finale de Coupe du Monde, Marcus Rashford voit son avenir revenir dans l’actualité. L’attaquant de 28 ans qui est revenu à Manchester United du FC Barcelone où il avait été prêté, n’a pas vu le club blaugrana lever l’option d’achat de 30 millions d’euros. Encore sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2028, il disposait d’une clause de départ de 47 millions d’euros, mais cette dernière a expiré selon The Athletic.

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Désormais pour recruter Marcus Rashford, il faudra passer par la table des négociations. Une situation qui n’arrange pas forcément les choses puisque Manchester United s’attend désormais à un mercato estival prolongé pour le joueur avec une issue qui pourrait arriver tardivement. Le joueur aurait refusé des propositions lucratives. Performant la saison dernière avec 14 buts et 14 passes décisives en 49 matches, Marcus Rashford attend de rebondir.

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