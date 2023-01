Jean-Michel Larqué détruit Noël Le Graët

La suite après cette publicité

Invité de l’émission Apolline Matin ce mercredi sur RMC, Jean-Michel Larqué s’est exprimé sur la réunion du comex à venir ce mercredi, dont il n’attend pas grand chose, et sur le président de la FFF Noël Le Graët. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur de Saint-Étienne n’a pas fait dans la demi-mesure.

«Le seul qui s’est exprimé à la suite des propos déplacés du président est Eric Borghini, lui-même avocat de formation, et il ne nous a pas éclairé là-dessus. La FFF, comme la FIFA, sont des organes où les gens gravitent et grenouillent depuis des années et considèrent qu’ils sont un Etat dans l’Etat. (…) Ces gens-là ont le sentiment d’être libres dans ce qu’ils peuvent faire. C’est la première fois que le salarié lui-même annonce devant l’assemblée fédérale que son patron a eu la gentillesse de le prolonger quatre ans, au-delà même du mandat qui lui est accordé. On fait sa petite cuisine entre soi. Aujourd’hui, s’il était normalement constitué, le président de la FFF partirait mais il n’est pas normalement constitué. Dans sa boîte crânienne, il n’a pas du tout le comportement moral d’une personne normale.». Ça a le mérite d’être clair.

À lire

Affaire Le Graët : le comex de la FFF veut revoir le contrat de Didier Deschamps