CdM 2026 : 2 millions de places toujours disponibles

La FIFA offre une nouvelle opportunité aux supporters ce mercredi. En effet, l’instance a annoncé remettre en vente dès ce jour un nouveau contingent de billets pour les 104 matchs de la Coupe du monde 2026, à 50 jours du coup d’envoi en Amérique du Nord. « Les billets seront vendus sur la base du premier arrivé, premier servi, et les achats s’effectueront en temps réel, selon la disponibilité » a expliqué la FIFA, précisant que la mise en vente débutera à 17 heures (en France) sur son site officiel. Elle a également déclaré que d’autres billets continueront d’être mis en vente de manière régulière jusqu’à la finale du 19 juillet.

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Par ailleurs, cette phase concernerait des billets des catégories 1 à 3 et les sièges des premiers rangs selon le match. Plus de cinq millions de billets ont déjà été écoulés, sur environ sept millions disponibles pour la compétition internationale (co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada) selon le président de la Fifa, Gianni Infantino. Pour rappel, de nombreuses critiques ont vu le jour ces derniers mois, notamment en raison des prix très élevés des transports en commun pour aller voir les Bleus. Malgré cela, les 2 millions de places qui restent devraient vite être parties grâce à l’engouement. Le tournoi est dans tous les esprits !