Newcastle : Lewis Hall prolonge jusqu’en 2031

Newcastle a sécurisé l’avenir de Lewis Hall. Courtisé par plusieurs clubs de Premier League, dont Manchester United qui suivait attentivement sa situation pour renforcer son couloir gauche, le latéral anglais de 22 ans a finalement choisi de s’inscrire dans la durée avec les Magpies. Newcastle a officialisé sa prolongation jusqu’à l’été 2031, sans inclure de clause libératoire dans son nouveau contrat. Une signature qui met donc un terme aux spéculations autour de son avenir et confirme la volonté du club de conserver l’un de ses joueurs les plus importants, auteur de 107 apparitions depuis son arrivée en août 2023.

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We are delighted to announce that Lewis Hall has signed a new long-term contract at St. James' Park 🙌



The 22-year-old has become a key part of the first team squad in recent seasons, making 107 appearances since first arriving at his boyhood club in August 2023. pic.twitter.com/qRfrovNfKf — Newcastle United (@NUFC) September 11, 2026

Devenu un élément incontournable du couloir gauche, Hall s’est réjoui de poursuivre l’aventure à St James’ Park. « Je suis tout simplement ravi. C’est un moment dont je suis vraiment fier. Jouer pour ce club et représenter les supporters est un immense privilège », a-t-il déclaré. L’international anglais se montre également ambitieux pour la suite : « J’apprécie notre début de saison avec le nouveau staff technique et je suis convaincu que nous pouvons accomplir de très grandes choses. » Une prolongation importante pour Newcastle, qui ferme ainsi la porte aux prétendants de son jeune latéral.