Coupe du Monde 2026 : l’Angleterre d’un Harry Kane encore buteur domine le Panama, le Ghana et la Croatie se qualifient

Déjà qualifiée avant cette troisième journée, l’Angleterre abordait ce rendez-vous avec un objectif clair, conserver la première place du groupe L. Les Three Lions comptaient quatre points après leur succès face à la Croatie (4-2) puis leur nul contre le Ghana (0-0), tandis que le Panama était déjà éliminé après deux défaites. Thomas Tuchel avait procédé à plusieurs changements dans son onze de départ avec notamment les titularisations de Saka, Rashford, Rogers et Quansah. En face, Thomas Christiansen restait fidèle à son bloc défensif en 5-4-1 avec Murillo en patron de la défense et Barcenas au milieu. Sous la pluie du New Jersey, les Anglais ont rapidement monopolisé le ballon mais les Canaleros ont répondu avec beaucoup d’agressivité et d’organisation.

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La première période a longtemps ressemblé à un siège anglais sans véritable récompense. Rashford a été le premier à se mettre en évidence avec une frappe puissante repoussée par Mosquera (8e). Saka a ensuite tenté sa chance au premier poteau sans surprendre le gardien panaméen (15e). Malgré plus de 70 % de possession, l’Angleterre a manqué de précision dans les trente derniers mètres. Le Panama s’est même procuré la meilleure occasion du premier acte lorsque José Luis Rodriguez a obligé Pickford à une parade difficile au premier poteau (27e). Rashford a ensuite frôlé l’ouverture du score d’une tête passée juste au-dessus (38e), avant de manquer de peu le cadre sur coup franc dans le temps additionnel (45e+3). Solides et disciplinés, les Panaméens ont tenu bon jusqu’à la pause malgré la domination territoriale anglaise.

Harry Kane encore buteur

Au retour des vestiaires, les Three Lions ont accéléré le rythme. Kane a d’abord été contrarié par Mosquera à bout portant (58e), avant que la rencontre ne bascule enfin. Sur un corner frappé par Saka, Jude Bellingham a ouvert le score d’une reprise en volée aux six mètres (62e). Cinq minutes plus tard, le milieu du Real Madrid s’est transformé en passeur en déposant un centre parfait sur la tête de Harry Kane qui a doublé la mise (67e), troisième but pour l’attaquant du Bayern dans ce Mondial. Libérés, les Anglais ont alors mieux contrôlé les débats même si le Panama a tenté de réagir. Diaz a manqué le cadre à plusieurs reprises (76e) tandis qu’une tête de l’entrant panaméen est passée à côté (74e). Sérieux jusqu’au bout, les hommes de Thomas Tuchel ont conservé leur avantage pour s’imposer (0-2) et sécuriser la première place du groupe. Dans le même temps, la Croatie devait absolument l’emporter face au Ghana pour espérer rejoindre les huitièmes de finale.

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Après une première période maîtrisée, les Vatreni ont pris l’avantage grâce à une frappe lointaine de Petar Sucic (31e). Les Ghanéens sont revenus avec de meilleures intentions après la pause et ont multiplié les offensives avant d’être récompensés par l’égalisation de Derrick Luckassen sur coup de pied arrêté (73e). Alors que le nul semblait satisfaire davantage les Black Stars, Nikola Vlasic a finalement offert la victoire (2-1) aux Croates d’une tête décisive sur phase arrêtée (83e). Au classement final, l’Angleterre a terminé en tête avec 7 points devant la Croatie avec 6 unités. Le Ghana a pris la troisième place avec 4 points tandis que le Panama a quitté la compétition sans le moindre point. Les Anglais ont validé leur qualification comme leaders et affronteront un troisième de groupe en 16es de finale qui pourrait probablement être le Sénégal, alors que la Croatie a également décroché son billet en tant que dauphin et pourrait croiser le fer avec le Portugal selon les résultats de la nuit. Le Ghana reste ainsi suspendu au classement des meilleurs troisièmes pour connaître son destin, tandis que le Panama a officiellement quitté la Coupe du Monde.