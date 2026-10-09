BL : le BvB gâche deux points à domicile face au Werder

Le leader, le Borussia Dortmund, avait l’honneur de lancer cette 5e journée de Bundesliga après une longue trêve internationale de 3 semaines. Le sans-faute du BvB s’arrête là puisque les hommes de Nico Kovac ont été accrochés à domicile par le Werder Brême 2-2. Ils avaient pourtant deux buts d’avance…

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Longtemps, la rencontre est restée bloquée sur un score vierge mais le dernier quart d’heure a été complètement fou. Svensson (80e), et Schlotterbeck (85e) ont permis au Borussia de prendre une grosse option sur la victoire mais c’était sans compter sur Reis (88e) et l’égalisation de l’ancien buteur maison Füllkrug (90e+2). Dortmund reste leader et prend 3 points d’avance mais peut voir le Bayern lui chiper la place en cas de succès à Augsbourg.