Eliminatoires CM - Europe

EdF : Manu Koné suspendu face à l’Azerbaïdjan

Par Max Franco Sanchez
Manu Koné @Maxppp

Ils étaient deux, dans le onze titulaire, à être sous la menace d’une suspension en cas de carton jaune. Et si Kylian Mbappé n’a pas été averti, du moins pour le moment, Manu Koné a lui écopé d’un carton qui le privera du prochain match.

Le milieu de la Roma a été l’auteur d’une intervention musclée sur Yaremchuk et loupera ce sixième match de qualifications en Azerbaïdjan. Une absence importante pour les Bleus et pour DD, qui espèreront voyager dans le grand-est européen avec la qualification déjà dans la poche.

Eliminatoires CM - Europe
France
Manu Koné

