OL : le groupe pour la réception du Havre avec un absent en défense

Le match d’après pour l’OL. Trois jours après sa désillusion contre Fenerbahçe en barrage retour de Ligue des Champions (1-2), le club rhodanien retrouve le Groupama Stadium pour sa première de la saison à domicile en championnat, contre Le Havre (samedi, 20h45). Après avoir remporté leur première rencontre en Ligue 1 face à Toulouse (0-2), les Gones voudront poursuivre sur leur lancée face à des Hacmens qui tenteront de laver leur courte défaite contre Monaco (0-1).

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Notre groupe pour la réception du Havre au @GroupamaStadium, ce samedi à 20h45 🔴🔵#OLHAC pic.twitter.com/ozxSyekZ38 — Olympique Lyonnais (@OL) August 28, 2026

Pour cette affiche du multiplex du samedi soir, Paulo Fonseca a convoqué 21 joueurs, dont le jeune Khalis Merah, dans le groupe pour la première fois cette saison, après sa blessure en pré-saison. En revanche, Ruben Kluivert - en grande difficulté contre Fenerbahçe - est absent de la liste, tout comme Rémi Himbert.