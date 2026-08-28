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Ligue 1

OL : le groupe pour la réception du Havre avec un absent en défense

Par Kevin Massampu
1 min.
Ruben Kluivert, sous le maillot de l'OL @Maxppp
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Le match d’après pour l’OL. Trois jours après sa désillusion contre Fenerbahçe en barrage retour de Ligue des Champions (1-2), le club rhodanien retrouve le Groupama Stadium pour sa première de la saison à domicile en championnat, contre Le Havre (samedi, 20h45). Après avoir remporté leur première rencontre en Ligue 1 face à Toulouse (0-2), les Gones voudront poursuivre sur leur lancée face à des Hacmens qui tenteront de laver leur courte défaite contre Monaco (0-1).

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Pour cette affiche du multiplex du samedi soir, Paulo Fonseca a convoqué 21 joueurs, dont le jeune Khalis Merah, dans le groupe pour la première fois cette saison, après sa blessure en pré-saison. En revanche, Ruben Kluivert - en grande difficulté contre Fenerbahçe - est absent de la liste, tout comme Rémi Himbert.

Pub. le - MAJ le
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