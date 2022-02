MU : Paul Pogba pourrait revoir son salaire à la baisse

En fin de contrat en juin prochain, Paul Pogba ne souhaiterait pas prolonger et devrait donc ainsi quitter Manchester United libre pour la seconde fois. Et il pourrait à nouveau rejoindre la Juventus Turin, qui selon le fanzine Il Bianconero serait la destination privilégiée du Français, est également pisté par le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

Cependant, le salaire du milieu de terrain n'entrerait pas dans la nouvelle grille salariale de la Vieille Dame, ce qui signifie que le joueur devra consentir une baisse de salaire s'il souhaite retourner dans le Piémont. Il toucherait actuellement 350 000€ par semaine, indique le Mirror, qui précise également que son agent Mino Raiola tentera de négocier une prime à la signature ainsi qu'une commission pour lui-même.