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Ligue 1

OM : l’agent de Rulli confirme des négociations avec City

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Gerónimo Rulli @Maxppp

Les discussions s’accélèrent pour Gerónimo Rulli. Ce samedi, l’agent du gardien argentin a lui-même confirmé les négociations avec Manchester City en publiant une story Instagram depuis les bureaux du club anglais. Un indice qui ne laisse guère de place au doute sur l’avancée des échanges entre les différentes parties.

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Comme révélé ces derniers jours, Manchester City a fait de l’international argentin sa priorité pour occuper le rôle de gardien numéro 2. Les Citizens cherchent un remplaçant à James Trafford, parti du côté de Leeds, et avancent désormais concrètement sur le dossier du portier de l’OM, dont l’avenir pourrait s’écrire en Premier League.

Pub. le - MAJ le
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