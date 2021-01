Kevin Denkey quitte Nîmes pour le Cercle Bruges

Le Cercle Bruges et le Nîmes Olympique sont tombés d'accord pour le transfert de l'attaquant franco-togolais de 20 ans Kévin Denkey (1m81). L'international togolais (4 sélections, 1 but) a signé un contrat de trois saisons et demi avec le Cercle Brugge (juin 2024).

Avant-centre droitier formé chez les Crocos, Kevin Denkey a disputé 10 matches de Ligue 1 cette saison (1 but, 1 passe décisive). Il arrivait au terme de son contrat dans le Gard en juin prochain. Il a choisi le numéro 12 au Cercle Bruges, 17e et avant-dernier de Jupiler Pro League et sur une inquiétante série de 7 défaites.