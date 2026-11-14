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UEFA Nations League

Ligue des Nations : pourquoi les Bleus doivent absolument terminer premiers de leur groupe

Par Jordan Pardon
1 min.
Zinédine Zidane avec l'Equipe de France @Maxppp
France Turquie

Un match nul dimanche face à la Turquie suffirait aux Bleus pour se hisser au Final 8 de la Ligue des Nations. Mais il ne garantirait pas aux joueurs de Zinédine Zidane une première place de leur groupe, pourtant érigée en priorité par le sélectionneur. Et pour cause, les Bleus auraient beaucoup à y gagner.

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En terminant premiers de leur groupe, les Bleus s’assureraient d’affronter en quart de finale un deuxième de groupe, que sont actuellement la Grèce, l’Angleterre et le Danemark. Mais ce n’est pas tout : les Français seraient assurés de recevoir le match retour au mois de mars. Pour rappel, les quarts de finale se joueront en match aller-retour (en mars), tandis que la demi-finale et la finale se joueront sur match unique au mois de juin.

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