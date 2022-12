OM : accord total trouvé avec Flamengo pour Gerson

La suite après cette publicité

Cette fois, plus de doute, Gerson va quitter l’Olympique de Marseille pour rentrer au Brésil. Selon nos informations, le club de la cité phocéenne et Flamengo ont trouvé un accord total pour le transfert du joueur de 25 ans. Ce dernier devrait faire rentrer environ 20 millions d’euros dans les caisses de l’écurie française cet hiver.

Le Mengão, comme nous vous le révélions ces dernières heures, poussait fort pour boucler cette opération le plus rapidement possible. C’est ainsi la fin d’un long feuilleton qui se profile sur la Canebière, et le scénario qui se dessine dans ces derniers instants de l’année 2022 va convenir à tout le monde.

Une issue idéale pour tout le monde

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’OM, Gerson n’entrait plus dans les plans d’Igor Tudor, l’entraîneur marseillais, et s’entraînait à part depuis quelque temps. La tension entre les deux camps était d’ailleurs très palpable depuis plusieurs semaines. Si Jorge Sampaoli gardait l’espoir, dans un coin de sa tête, de le faire venir à Séville, le principal concerné souhaitait lui rentrer au bercail, au Brésil.

Gerson s’était d’ailleurs mis d’accord sur les termes de son futur contrat avec le club de Rio de Janeiro depuis un petit moment. Il va ainsi pouvoir reporter un maillot rouge et noir qu’il connaît bien pour en avoir défendu les couleurs entre 2019 et 2021. Du côté du Vélodrome, Gerson, recruté 15 M€ à l’été 2021, ne laissera pas une trace indélébile malgré quelques coups d’éclats. L’essentiel est ailleurs, chaque partie va désormais pouvoir aller de l’avant. Cela pourrait bien lancer le mercato hivernal 2023 de l’OM.