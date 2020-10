FC Séville : José María Cruz voit grand pour Jules Koundé

Très courtisé au cours du mercato estival notamment par Manchester City, Jules Koundé a finalement gardé ses valises en terre andalouse et dispute désormais sa deuxième saison sous le maillot du FC Séville. Pourtant, l’offre des Citizens de 55 M€ pour le défenseur français de 21 ans pouvait sembler importante. Mais ce n’est pas de l’avis du directeur général du club qui, au cours d’une interview accordée à Radio Sevilla a déclaré : «C'était beaucoup d'argent pour cette fois. Mais c'était aussi un joueur qui n'est pas sorti bon marché, 21 millions. Nous considérons le montant qu'ils nous ont offert comme insuffisant, car le joueur valait plus et nous pensons qu'il vaudra plus. Sa valeur ne diminuera pas, elle augmentera» affirme t-il avant d’évoquer un potentiel renouvellement de contrat.

«Nous parlons d'un joueur qui a encore quatre saisons, il y aura du temps, c'est le domaine de Monchi et évaluera quand renouveler.» Une chose est certaine, l’envie de le prolonger est bien réelle. Reste désormais à savoir si les Andalous réussiront à contrer les offensives des clubs adverses qui ont de grandes chances de revenir à la charge dès cet hiver.