Real Madrid : Florentino Pérez prend une décision drastique pour Erling Haaland

Où jouera Erling Haaland l'été prochain, à la reprise des championnats ? Voilà la question que se pose pratiquement tout le monde, alors que le buteur norvégien du Borussia Dortmund a aussi la possibilité de rester dans son club, qui lui propose une courte prolongation avec un salaire revu à la hausse. Dernièrement, on parlait tout de même de la Liga comme destination préférentielle pour lui.

Ainsi, le FC Barcelone et le Real Madrid rêvaient de l'enrôler, avec un Joan Laporta qui souhaitait en faire la vedette de son projet, alors que Florentino Pérez voulait en faire un nouveau galactique. Et si on utilise le passé, du moins dans le cas des Merengues, c'est parce que visiblement, le patron du club de la capitale espagnole a changé d'avis.

Mbappé, Mbappé et encore Mbappé

Comme l'indique le journaliste vedette Josep Pedrerol, très proche du président madrilène, le Real Madrid n'ira pas chercher le Norvégien cet été. La situation a ainsi changé - pour des raisons qui ne sont pas dévoilées - et Erling Haaland n'entre pas dans les plans d'avenir du club actuellement. L'objectif principal reste Kylian Mbappé, et le Norvégien n'est pas sur la shopping-list du club madrilène.

Le présentateur de l'émission El Chiringuito de Jugones précise tout de même que la situation peut changer d'ici cet été. Une information qui nous ne surprend pas tant que ça, puisque depuis quelques semaines déjà, certains journaux madrilènes évoquaient des doutes liés à ses pépins physiques récurrents. La voie est donc libre pour le Barça... ou pour le PSG.