Liga : l'Atlético Madrid s'impose à Getafe grâce à Luis Suarez

Il y aura finalement eu un vainqueur dans ce derby de Madrid. En déplacement sur la pelouse de Getafe ce mardi soir, les Colchoneros avaient l'occasion de mettre la pression sur le Real Madrid, leader de la Liga face à une équipe en pleine crise, avec aucun point pris en cinq matches de Championnat. Et pourtant, brouillon dans le jeu et inoffensif malgré la présence du duo Griezmann-Suarez, l'Atletico a concédé l'ouverture du score juste avant la mi-temps. À la réception d'un centre, Mitrovic devançait la défense des Rouge et Blanc et ouvrait le score de la tête, avec l'aide du poteau (1-0, 45e).

Après la pause, les hommes de Simeone ont mis du temps avant de se réveiller. Après une belle frappe de Griezmann qui a manqué le cadre (57e), Suarez a vu sa tête heurter la transversale de Soria (68e). Il aura fallu attendre que Getafe soit réduit à dix, après l'expulsion d'Aleña (74e). Bien servi par Hermoso, Suarez reprenait de volée et pouvait égaliser à près de dix minutes de la fin (1-1, 79). Dans le temps additionnel, à la suite d'un corner, Vrsaljko trouvait Suarez au second poteau. Le coup de tête gagnant de l'Uruguayen permettait au club madrilène de prendre l'avantage dans le temps additionnel (2-1, 90e+1). Toujours invaincu l'Atletico remonte provisoirement en tête de la Liga, avec un point d'avance sur le Real Madrid. Getafe sombre encore et signe une sixième défaite consécutive.

