Amical : Nice l'emporte face à Rennes, Lens bat Dijon

Après une préparation pas toujours rassurante comme lors de ces défaites face à Saint-Etienne (4-1), les Rangers (2-0) ou encore le RB Salzbourg (4-1), l'OGC Nice a terminé sur une bonne note. Les Aiglons sont venus à bout du Stade Rennais 3-2 dans un match entre deux équipes qui auront des objectifs relativement similaires cette saison.

La nouvelle recrue rennaise Aguerd a ouvert le score (30e) avant de voir le Gym prendre un avantage définitif par un doublé de Dolberg (sur penalty 42e, puis 61e) et une réalisation signée Thuram (44e). Dans une semaine pour la 1ère journée de Ligue 1, Rennes se rendra à Lille et Nice recevra Lens. Des Sang et Or qui en parallèle ont dominé Dijon 1-0 par un but de Ganago.