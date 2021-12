Liverpool : Mohamed Salah s'en prend au Ballon d'Or et aux trophées The Best

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à la chaîne égyptienne MBC Masr, le Pharaon de Liverpool Mohamed Salah a pointé du doigt le barème servant à attribuer les trophées individuels, que ce soit le Ballon d'Or France Football ou les trophées The Best attribués la FIFA : «La façon dont ces prix sont décernés est différente et ils ont des normes différentes dans leur évaluation, et cela n'est pas destiné à nuire qui que ce soit, mais je pense que leur système est injuste. En fin de compte, ce sont les opinions des gens, mais dans mon esprit, je suis le meilleur joueur du monde.»

Néanmoins, l'ailier des Reds ne semble pas perdre espoir et se voit bien gagner une de ces récompenses personnelles dans sa carrière, un jour ou l'autre : «Je ne peux pas dire que je ne veux pas gagner le Ballon d'or ou FIFA The Best. Mais si je ne gagne ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de problème. Tout ce que je veux, je l'obtiens généralement. Je sais que je gagnerai l'un ou l'autre plus tard, je ne suis pas inquiet.» Pour rappel, l'Egyptien de 29 ans avait déjà remporté le Ballon d'Or Africain, décerné par la CAF, à deux reprises (2017, 2018).