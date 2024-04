Liverpool : la nouvelle piste surprenante pour remplacer Jürgen Klopp

Xabi Alonso, Roberto De Zerbi, Julian Nagelsmann et possiblement Ruben Amorim, les pistes de Liverpool pour remplacer Jürgen Klopp en vue de la saison prochaine sont en train de s’épuiser petit à petit. Néanmoins, les Reds ne manquent pas d’options et un autre entraîneur plait beaucoup aux dirigeants du club anglais. Ainsi, Arne Slot déjà suivi par Tottenham l’été dernier prend plus d’importances dans les plans des Reds selon The Telegraph

La suite après cette publicité

Coach de Feyenoord depuis 2021 après avoir fait de l’excellent travail avec l’AZ Alkmaar, Arne Slot (45 ans) a atteint la finale de Ligue Europa Conference 2022, a remporté l’Eredivisie 2023 avant de gagner cette saison la Coupe des Pays-Bas. Des résultats probants, couplés à un jeu léché et une faculté à faire jouer les jeunes qui rend son profil intéressant pour Liverpool. Si bien qu’il est en train de devenir l’option prioritaire du côté d’Anfield.