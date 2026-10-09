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Ligue 1

OM : Bruno Genesio a eu une explication avec Faris Moumbagna

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Troyes Marseille

Dix-septième du classement, l’Olympique de Marseille n’est pas verni. Handicapé par un mauvais début de saison, le club phocéen se rend à Troyes avec un effectif décimé. Une mauvaise nouvelle qui pourrait néanmoins profiter à des éléments au temps de jeu réduit, à l’image de l’attaquant camerounais Faris Moumbagna (26 ans). Apparu à quatre reprises en Ligue 1, il n’a joué que 14 minutes.

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Interrogé sur le sujet, Bruno Genesio a expliqué en conférence de presse qu’il s’était entretenu avec son buteur : « Moumbagna ? Je l’ai vu ce matin, vous avez des micros dans mon bureau ou quoi ? On a eu une bonne discussion. Il y a toujours des opportunités, donc je lui ai dit de bien travailler et de bien s’entraîner. Il est à 100 % physiquement, il n’y a pas de problème », a confié le coach olympien.

Pub. le - MAJ le
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