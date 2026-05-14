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Premier League

Bournemouth dit non à 100 M€ pour Eli Junior Kroupi

Par Dahbia Hattabi
1 min.
kroupi @Maxppp

Nommé parmi les meilleurs jeunes de la saison en Premier League, Eli Junior Kroupi (19 ans) fait le bonheur de Bournemouth. Club avec lequel il a découvert l’élite anglaise cette saison tout en étant décisif (12 buts en 33 apparitions). Tout cela n’a pas échappé à plusieurs clubs, dont le FC Barcelone qui lui fait déjà les yeux doux. Mais les Culés comme ses autres prétendants ont été recadrés par les Cherries.

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C’est le directeur sportif, Tiago Pinto, qui s’est chargé de faire passer le message chez 365 Scores. Ses propos sont relayés par O Jogo. « Nous ne vendrons pas Kroupi, même si Barcelone ou Liverpool offrent 100 millions d’euros. C’est totalement hors de question. » Il a rappelé que le joueur est sous contrat jusqu’en 2030 et que le club ne compte pas le vendre.

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